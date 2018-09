%%%175 Jahre Klambt: Positive Bilanz zum Jubiläum%%%



Kai Rose, geschäftsführender Gesellschafter der Klambt Mediengruppe, kündigt weitere Investitionen an (Foto: Klaus Venus)

Kai Rose, geschäftsführender Gesellschafter der Klambt Mediengruppe, Speyer, zieht zum 175-jährigen Firmenjubiläum eine positive Bilanz. Im Interview mit 'new business' erklärt er: "Wir können heute mit Stolz sagen: Der Mut aller vorherigen Verlegergenerationen haben meinen Bruder und mich in die Lage versetzt, in den letzten 20 Jahren kontinuierlich zu investieren. Wir sprechen von einer dritten Gründerzeit."

Investieren will das Medienunternehmen sowohl in digitale Aktivitäten als auch in Print-Produkte. "Wir haben uns durch unternehmerische Entscheidungen, die sich nicht in jedem Einzelfall aber en gros als richtig erwiesen haben, eine gute Rendite aufgebaut, die wir als Basis für weitere Investitionen nutzen", so Rose. 2In unserem Kernmarkt Print wollen wir weiter Marktanteile ausbauen und unsere digitalen Aktivitäten wachsen in gutem und gesundem Maß."

Das gesamte Interview finden Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Printausgabe.