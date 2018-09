%%%Zeitungszustellung: Madsack und NOZ gründen Joint-Venture%%%

Die Madsack Mediengruppe und die NOZ Medien wollen für die Zustellung von Tageszeitungen und Anzeigenblättern in Schleswig-Holstein und Mecklenburg Vorpommern ein gemeinsames Unternehmen gründen. Ein entsprechendes Vorhaben wurde bereits beim Bundeskartellamt angemeldet.

Die Madsack Mediengruppe ist in den beiden Bundesländern mit einer Reihe regionaler Tageszeitungen aktiv und hält darüber hinaus Anteile an einigen Blättern. Die NOZ Medien hatte im Jahr 2016 die medien holding:nord (mh:n) übernommen und war damit nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern expandiert. Die mh:n gibt in den beiden Bundesländern insgesamt 33 Tageszeitungen sowie 40 Anzeigenblätter heraus.

