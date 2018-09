%%%NFL-Saisonstart: ProSieben Maxx erreicht besten Tagesmarktanteil seit Senderbestehen%%%

Der Sonntagabend stand im Zeichen des Sports: Während RTL mit dem Fußball-Testspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Peru den Tagessieg einfuhr, war der Abend auch aus Sicht von ProSieben Maxx ein voller Erfolg. Der Spartensender erzielte mit 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Tagesmarktanteil seit Senderbestehen. Verantwortlich dafür waren die Auftaktspiele der amerikanischen Football-Liga NFL: Die Live-Übertragung des Spiels Denver Broncos gegen die Seattle Seahawks erreichte ab 22:10 Uhr durchschnittlich 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen – in der Spitze schalteten sogar 6,3 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe ein. Zuvor war auch die erste Partie des Abends gefragt: Ab 18.55 Uhr verfolgten 4,0 Prozent der jungen Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) das Spiel New England Patriots gegen die Houston Texans. Insgesamt verzeichnete die erste Begegnung des Abends bis zu einer halben Million Zuschauer. Am Vorabend stellte bereits das Magazin '#ranNFLsüchtig' mit 3,1 Prozent Marktanteil (14 bis 49 Jahre) einen neuen Quoten-Rekord auf.