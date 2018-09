%%%Oath bündelt seine Adtech-Lösungen unter einem Dach%%%

Oath launcht die neue Marke 'Oath Ad Platforms', die sämtliche AdTech-Lösungen der Verizon-Tochter in einer Suite bündelt. Unter der neuen Dachmarke werden BrightRoll, One by AOL und Yahoo Gemini zusammengeführt. Damit werden Inventar, hauseigene und externe programmatische Algorithmen, Werbelösungen und Daten vereint. Darüber hinaus bietet die DSP Zugang zu neuen Native und Connected TV Inventaren.

"Seit dem Launch von Oath vor etwa einem Jahr haben wir intensiv daran gearbeitet, die verschiedenen Plattformen für Agenturen, Werbetreibende und Publisher zusammenzuführen", so Markus Frank, Managing Director bei Oath. "Indem wir das Beste von BrightRoll, One by AOL und Yahoo Gemini unter einer Flagge zusammenführen, bieten wir nun eine einheitliche Plattform für die Kanäle Display, Video, Mobile & Native. Darüber hinaus werden wir bald Adresssable TV und Programmatic Audio verfügbar machen."

Im kommenden Jahr soll zudem ein Oath Ads Software Developer Kit (SDK) auf den Markt kommen.