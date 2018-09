%%%NetID: Starttermin und weitere Partner stehen fest%%%

Die European netID Foundation, Montabaur, baut das Partnernetzwerk ihres Log-in-Standards netID weiter aus: Anlässlich der Digital-Konferenz dmexco haben zahlreiche Unternehmen aus den Segmenten Verlagswirtschaft, Radio, Vermarktung, E-Commerce und Finanzen erklärt, der Allianz beitreten zu wollen.

Aus dem Bereich E-Commerce schließen sich die Handelsmarken C&A, Conrad Elektronik und Douglas an. Zudem wollen auch Scout24 mit seinen Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24 sowie der Paketdienstleister DPD auf netID setzen. Bereits bekannt war, dass die Otto Group, Zalando und der österreichischen Handelsverband AT

Dem Partnernetzwerk beitreten.

Im Segment Verlage und Publishing unterstützen die Medienhäuser Süddeutsche Zeitung, der Spiegel-Verlag, Gruner + Jahr und Ippen Digital die Daten-Lösung. Das Tochterunternehmen der Mediengruppe Ippen

wird die netID als Single-Sign-on-Lösung auf über 50 Portalen wie Merkur.de, tz.de, fr.de und hna.de integrieren. Damit bringt Ippen Digital in den offenen Log-in-Standard ein Portfolio mit einer Reichweite von über 20 Millionen Nutzern ein. Auch der Radiosenderbetreiber RTL Radio sowie der Fernsehsender RTL 2 werden künftig den netID- Standard einsetzen.

Der Stiftung gelang es zudem, die Vermarkter Ströer Digital Media und iq digital zu gewinnen. Ebenfalls mit dabei sind verschiedene Agenturen wie Kupona mit ihrem Datendienstleister Q division, Mediascale mit ihrer Programmatic Advertising-Plattform Prex sowie die Pilot Gruppe und GroupM Germany.

Als erster Anbieter im Segment Finanzen kooperiert Yes, das Single-Sign-On-System für Banken, mit der European netID Foundation. Der Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienst ermöglicht seinen Partnern, Nutzer sicher zu identifizieren und authentifizieren.

Wie United Internet Media, einer der Gründungsmitglieder der European netID Foundation, mitteilte, soll der neue Log-In-Service in Deutschland ab Mitte Oktober zur Verfügung stehen. Geplant ist, die Anzahl der Partner weiter auszubauen. Die Stiftung war im März 2018 von der Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 und United Internet gegründet worden. Mit der netID erhalten Nutzer fortan die Möglichkeit, über ein standardisiert gestaltetes Privacy Center auf den jeweiligen Partner-Plattformen ihre persönlichen Daten zu kontrollieren. So können Nutzer an einer zentralen Stelle ihre Daten verwalten, das Passwort ändern sowie Einwilligungen erteilen oder widerrufen. Persönliche Daten werden nur nach Zustimmung des Nutzers zwischen den netID-Anbietern und Internet-Diensten übertragen.