%%%Barbara Schönerberger startet gemeinsam mit Regiocast eigenen Radiosender%%%

Eine Talkshow im Fernsehen hat sie schon, ein eigenes Printmagazin ebenfalls, nun kommt noch ein Radiosender dazu: Barbara Schöneberger arbeitet mit der Radioholding Regiocast, Stammsitz in Leipzig, an einem eigenen Radiosender. Das teilten beide Partner dem Branchenblatt 'W & V' mit.

Der Kanal, der unter dem Titel 'Barbaradio' betrieben werden soll, ist als 24-Stunden-Programm konzipiert und soll vorerst nur über digitale Kanäle verbreitetet werden. Rainer Poelmann Geschäftsführer von Regiocast, betont aber, dass bei Erfolg auch weitere Verbreitungswege denkbar seien. Ein Starttermin von Barbaradio ist für Mitte Oktober vorgesehen, der genaue Tag soll rechtzeitig vor dem Launch kommuniziert werden.

Inhaltlich wollen sich die Moderatorin und die Radiogruppe auf Gespräch, Interaktion, Musik für jede Lebenslage und ein hörbares Lebensgefühl 'Schöneberger' konzentrieren. Einige Rubriken sollen auch mit dem Barbara Schöneberger-Magazin von Gruner+Jahr, Hamburg, abgestimmt werden. Beide Konzepte würden sich aber deutlich voneinander unterscheiden, so Poelmann gegenüber dem Fachmedium. So sind etwa Beautytipps, Modestrecken und Einrichtungsrubriken, wie sie im Monatsmagazin zu finden sind, im Radioprogramm nicht geplant. Andere Rubriken sind hingegen neu wie das Format 'Mit den Waffeln einer Frau'. Darin soll jede Woche ein Prominenter in entspannter Atmosphäre - mit selbstgemachten Waffeln - zum Gespräch eingeladen werden. Weitere Einzelheiten zur inhaltlichen Ausrichtung wurden noch nicht genannt. Zielgruppe von Barbaradio sind Frauen Mitte 40, aber auch andere Hörer sollen nicht ausgeschlossen werden.

Das digitale Projekt wird seit drei Monaten bei der Regiocast-Digital-Unit in Berlin vorbereitet. Dort seien auch bereits einige Inhalte vorproduziert worden. Dennoch betonen alle Beteiligten, dass man aktuell sein wolle.