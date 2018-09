%%%iq digital vermarktet Daten an Publicis Media%%%

Der Düsseldorfer Digitalvermarkter iq digital kooperiert im Bereich Zielgruppen-Daten mit der ortsansässigen Agenturgruppe Publicis Media. Dadurch können die zu Publicis Media gehörenden Agenturen anonymisierte Zielgruppenmerkmale des Vermarkters für ihre Kampagnen nutzen.

Bei den Daten, die iq digital erstmals inventarunabhängig vermarktet, handelt es sich um anonymisierte Informationen spezieller Zielgruppen. Publicis interessiert sich dabei vor allem für Entscheider-Zielgruppen. Pilotkunde, der auf die Daten von iq digital zugreifen will, ist Samsung.

Lothar Prison, CDO Publicis Media, sagt: "Wir freuen uns, dass wir als erstes Agenturnetzwerk die Zielgruppendaten von iq digital auch umfeldunabhängig nutzen dürfen. Im Gegensatz zu vielen anderen 3rd-Party-Anbietern wissen wir hier genau, woher die Daten stammen und dass sie über eine hohe Datenqualität verfügen. Besonders in B2B- und Entscheiderzielgruppen sind selten Daten von so hoher Qualität im Markt zu finden. Die Kunden unserer Mediaagenturen werden auf jeden Fall von diesem Deal profitieren, das sehen wir bereits an dem großen Interesse an ersten Testkampagnen."