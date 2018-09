%%%Sky richtet Horror-Sender für TV-Premiere von 'Es' ein%%%

Das Konzept, bestimmte Sender mehrfach im Jahr unter ein besonderes Motto zu stellen, scheint für den Unterföhringer Pay-TV-Konzern Sky ein Erfolgsmodell zu sein. Denn nach einem eigenen Pop-Up-Kanal für 'Alien vs. Predator HD', 'Spiderman' und 'Star Wars' folgt nun der nächste Aufschlag. Anlässlich der TV-Premiere des Horror-Remakes 'ES' am 21. Oktober schaltet die Abo-Plattform zwei Wochen lang den Event-Kanal Sky Cinema Halloween HD auf, der in diesem Zeitraum Sky Cinema Action ersetzt.



Vom 19. Oktober bis zum 1. November zeigt das Programm insgesamt 70 Horror-Filme. Darunter befinden sich Kult-Schocker wie 'Halloween – Die Nacht des Grauens' und 'Scream – Schrei!', aber auch neue Hits wie 'Underworld: Blood Wars', 'Get Out' und 'Annabelle 2'.



Abo-Kunden können die Horrorstreifen über Sky Q zusätzlich in Ultra HD-Qualität sehen. Ein Großteil des Film-Portfolios ist zudem auch über den Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar.