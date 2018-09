%%%Funke ordnet Digitalaktivitäten im Newsbereich neu%%%

Die Essener Funke Mediengruppe stellt ihre digitalen Aktivitäten im Newsbereich neu auf. Ziel sei "die wirkungsvolle digitale Transformation der Zeitungstitel", heißt es bei Funke. "Wir gehen diese Offensive konsequent an und stellen das Digitale radikal und ohne Kompromisse in den Mittelpunkt. Print alleine verteidigen zu wollen, ist der falsche Weg", sagt Geschäftsführer Andreas Schoo.

Dreh- und Angelpunkt des Maßnahmenpakets ist der Ausbau digitaler Abomodelle für die Portale der Tageszeitungsmarken. Ein Pilotprojekt beim 'Hamburger Abendblatt' hat laut Schoo gezeigt, dass es eine wachsende Bereitschaft gibt, für regionalen und lokalen Qualitätsjournalismus im Netz zu bezahlen. Daran knüpft die Neuausrichtung an: Künftig werden für alle Markenportale (z. B. waz.de, abendblatt.de, morgenpost.de etc.) Abonnements angeboten, die "technisch unkompliziert und auch über kurze Zeiträume abgeschlossen werden können".

Intensiven inhaltlichen Support erhalten die Nachrichtenportale der Regionaltitel (insgesamt mehr als 73 Millionen Visits im August) ab sofort durch das Online-Team der Berliner Zentralredaktion. Die Unit unter der Leitung von Carsten Erdmann fungiert als gruppenweiter redaktioneller Impuls- und Taktgeber. „Bei uns steht die Qualität der Inhalte immer an erster Stelle – auf allen Kanälen. Deshalb wollen wir noch stärker zusammenarbeiten, unsere Größe nutzen und voneinander lernen“, erklärt Funke-Geschäftsführer Ove Saffe. Das Berliner Online-Team wird dazu die Redaktionen an den Standorten zum Beispiel bei Datenjournalismusprojekten stärker unterstützen und den digitalen Kulturwandel in den Redaktionen vorantreiben.

Die Reichweitenportale (DerWesten, Thüringen24, news38) steuert künftig Marie Todeskino als Chefredakteurin von Essen aus. Seit Oktober 2017 verantwortet sie bereits das Portal DerWesten, davor war sie als stellvertretende Redaktionsleiterin maßgeblich an der Entwicklung des Portals beteiligt. Die technische Koordination der Reichweitenportale übernimmt Funke Digital. Die Berliner Digitalentwicklungs- und Serviceunit unter Leitung von Stephan Thurm und Jens Doka stellt die Infrastruktur, wie zum Beispiel eine gemeinsame technische Basis für alle Apps und Newsportale mit einheitlichen Bezahlmodellen, bereit.