%%%Antenne Bayern plant Übernahme von Ego FM%%%

Das bayerische Privatradio Antenne Bayern hat angekündigt, Anteile am Münchener Sender Ego FM zu übernehmen. Das berichtet die 'Süddeutsche Zeitung' in ihrer heutigen Ausgabe (13.09.). Mit der Investition will der größte deutsche private Radiosender neue Zielgruppen gewinnen. Ego FM, Teil der Gesellschaft Radio Next Generation, setzt in seinem Programm vor allem auf Musik abseits des Mainstreams. Der Spartenkanal startete im Jahr 2008 und ist über UKW, DAB+, Webstream und eine eigene App zu empfangen.

Gegen die Übernahme formiert sich Protest: Die Initiative "Volle-Band-Breite", die von Filmproduzent Sven Burgemeister gegründet wurde und von Prominenten aus dem TV und Musik-Business unterstützt wird, befürchtet eine Abkehr vom Konzept zu Gunsten einer massentauglicheren Ausrichtung. Die Organisation betont, der Sender sei vor allem für die lokale Kreativwirtschaft von Bedeutung, weil er jungen, weniger etablierten Nachwuchskünstlern und kleineren Events eine Bühne gebe.

Antenne Bayern wies Sorgen dieser Art zurück. Eine Übernahme sei immer an Vorrausetzungen gebunden, darunter das Musik- und Content-Schwerpunkt des Senders beibehalten werden müssten, erklärte Karlheinz Hörhammer, Geschäftsführer von Antenne Bayern, gegenüber der 'SZ'. Erst in einem zweiten Schritt müsse geprüft werden, wie die Reichweite optimiert werden könnte, so Hörhammer weiter. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) will im Herbst über die Rechtmäßigkeit der Übernahme entscheiden.