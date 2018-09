%%%YouTube launcht Vertical-Video-Werbeformat%%%

Die Google-Tochter YouTube erweitert ihre mobilen Werbeanzeigenformate um Vertical Video Ads. Das Format soll dem veränderten Nutzungs- und Sehverhalten der Nutzer gerecht werden. Weltweit entfällt mittlerweile mehr als 70 Prozent der Betrachtungszeit auf mobile Geräte.

Die Vertical Video Ads sind derzeit bei TrueView-In-Stream-Videoanzeigen, TrueView-Video-Discovery-Anzeigen und Bumper Ads buchbar.

Der Automobilhersteller Hyundai hat Vertical-Video-Ads für die Vorstellung des neuen SUV Hyundai Kona bereits getestet.

Außerdem sind am 12. September mit 'Neuland', 'Bullsprit' und 'LeFloid vs. The World' die ersten drei deutschen YouTube-Originals-Formate gestartet, die von Brainpool TV, Studio71 und der Pantaleon Films GmbH produziert worden. Das Pay-Angebot YouTube Premium ist erst vor drei Monaten in Deutschland gestartet.