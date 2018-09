%%%Mediengruppe Klambt feiert 175-jähriges Jubiläum im Hamburger Rathaus und der Handelskammer%%%

Die Mediengruppe Klambt mit Stammsitz in Speyer wurde anlässlich ihres 175-jähriges Jubiläums vom Hamburger Senat zu einem Empfang mit rund 350 Gästen aus Medien und Wirtschaft ins Hamburger Rathaus eingeladen. Hamburg gehört seit 2007 zu einem der fünf Standorte der 1843 gegründeten Mediengruppe.

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher sagte: "Mit über 50 Zeitschriften ist die Mediengruppe Klambt eine feste Größe in der deutschen Presselandschaft und ein bedeutender Akteur am Medienstandort Hamburg. Sie zeigt, wie moderne Verlagshäuser mit gedruckten Zeitschriften erfolgreich bleiben und sich gleichzeitig innovative digitale Geschäftsfelder erschließen können. Das passt zu unserer Stadt, die Tradition und Moderne miteinander verbindet.“



Verleger Lars Joachim Rose erklärte: "Die Mediengruppe Klambt hat neben ihren traditionsreichen Standorten Speyer, Nürnberg und Baden-Baden mit Hamburg seit Ende 2007 eine weitere berufliche Heimat gefunden. Rund 200 Mitarbeiter der Gruppe arbeiten mit hohem Einsatz in unterschiedlichen Print- und Digitalaktivitäten am Gänsemarkt, dem Herzen der Stadt. Hamburg bietet als pulsierende Medienstadt und 'Zeitschriftenhauptstadt Deutschlands' beste Voraussetzungen für das weitere dynamische Wachstum unseres Hauses.“



Im Anschluss an den Empfang feierte die Mediengruppe Klambt mit ihren Gästen in der Handelskammer weiter. Die von Steven Gätjen und Janin Ullmann moderierte Jubiläumsveranstaltung ließ die 175 Jahre Unternehmensgeschichte im Rahmen einer Show mit musikalischer Begleitung Revue passieren.



Neben dem klassischen Zeitschriftengeschäft ist die Mediengruppe Klambt auch im Versicherungsmarkt aktiv und hält Beteiligungen unter anderem an Radiosendern und Start-ups.