Bauer verkauft spanische Kindertitel an Blue Ocean

Die Blue Ocean Entertainment AG expandiert in einen weiteren europäischen Markt. Das Stuttgarter Unternehmen, an dem Hubert Burda Media zu 90 Prozent beteiligt ist, wird die Kinderzeitschriften der Bauer-Media-Tochter Bauer Ediciones übernehmen. Der Verlag wird von Blue Ocean komplett erworben. Der Standort im spanischen Madrid bleibt erhalten und die dortigen 20 Mitarbeiter werden übernommen. Sie sollen nach Abschluss des Geschäftsübergangs in einem Verlag mit dem Namen Blue Ocean Entertainment España arbeiten. Die Akquise durch Blue Ocean ist Teil der Wachstumsstrategie des Bereichs Nationale Medienmarken von Hubert Burda Media





Bauer Ediciones gibt 16 regelmäßig erscheinende Kinderzeitschriften heraus. Stärkster Titel ist die Zeitschrift Clan zum gleichnamigen spanischen Kinder-TV-Sender, von der monatlich über 50.000 Exemplare verkauft werden. Interessant am Titel-Portfolio: Bauer Ediciones hält auch die Lizenzrechte an Disney- und Mattel-Titeln, die in Deutschland bei Egmont Ehapa erscheinen, beispielsweise 'Disney Prinzessinnen', 'Cars' und 'Eiskönigin' sowie 'Barbie'. Weitere starke Titel sind 'Peppa Pig' und 'Paw Patrol'.