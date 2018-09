%%%Motor Presse Hearst bringt neues "Achtsamkeits-Magazin" auf den Markt%%%

Der in Stuttgart ansässige Verlag Motor Presse Hearst, ehemals unter dem Namen Rodale-Motor-Presse bekannt, sieht Potenzial für ein weiteres Magazin auf dem Print-Markt: Im Herbst erscheint mit 'Soul Sisters' eine Zeitschrift, die als "Achtsamkeits-Magazin" beschrieben wird. Die Haltung "Du musst dein Leben nicht anhalten, um achtsam zu sein" bildet den Kern des neuen Hefts. Es richtet sich vor allem an moderne, urbane und gebildete Frauen zwischen 25 und 40 Jahren. Die Idee zu 'Soul Sisters' stammt aus dem Redaktionsteam von 'Woman's Health' und wird dort entwickelt. Das Printheft soll erstmals am 24. Oktober 2018 erscheinen. Darüber hinaus wird die neue Medienmarke mit zusätzlichen Inhalten auf digitalen Kanäle verlängert.

"Der moderne Lebensstil dieser Frauen ermöglicht oft kein vollständiges Rausnehmen aus dem Alltag, 'Soul Sisters' passt sich dem modernen Lebensstil an. Und zeigt ein Leben voller aktiver Achtsamkeit – ohne Chichi und ohne Räucherstäbchen", erklärt Franziska Bruchhagen, Mitglied der Redaktionsleitung von 'Soul Sisters'.

"Mit 'Soul Sisters' schließen wir eine Marktlücke. Ein Achtsamkeits-Magazin für jüngere, aktive Frauen ist etwas völlig Neues", sagt Wolfgang Melcher, Publisher für die Lifestyle-Marken der Motor Presse Hearst in Hamburg. Der neue Name des Verlags geht auf die Übernahme des bisherigen Partners Rodale Inc. durch die Hearst Communications Inc., New York, zu Beginn dieses Jahres zurück. Das Motor Presse Hearst ist ein Joint Venture zwischen der Motor Presse Stuttgart und Hearst.