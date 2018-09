%%%Boxen: Sport1 kooperiert mit Dazn%%%

Dazn hält die exklusiven Life-Übertragungsrechte an den Boxkämpfen zwischen Saul 'Canelo' Álvarez gegen Gennadi Golowkin (Mittelgewicht) sowie zwischen Anthony Joshua und Alexander Powetkin (Schwergewicht). Sport1 hat nun eine Kooperation mit dem Streaming-Dienst vereinbart, wonach der deutsche Sportsender die Highlight-Zusammenfassung beider Begegnungen senden darf.

Am kommenden Sonntag steht der Rückkampf zwischen Herausforderer Álvarez und dem amtierenden Mittelgewichtsweltmeister Golowkin auf dem Programm. Sport1 zeigt die Highlight-Zusammenfassung am 16.9. ab 23:00 Uhr. Eine Woche später verteidigt Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua seine Titel gegen Alexander Powetkin. Sport1 sendet die Highlights am 23.9. ab 22:45 Uhr.