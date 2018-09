%%%WallDecaux-Studie: Out-of-Home-Werbung treibt Mobile-Shopping an %%%

Immer mehr Deutsche greifen von unterwegs auf das Internet zurück: Mit 95 Prozent nutzt ein Großteil sein Smartphone zum surfen im Web. Damit steigt der Anteil um zehn Prozentpunkte im Vergleich zu 2016 an. Das ergab der Mobilitäts-Aktivitäts-Index (MAX) 2018 des Außenwerbers WallDecaux mit Deutschlandsitz in Berlin. Für die zum zweiten Mal nach 2016 durchgeführte Untersuchung wurden im Juni 2018 rund 1.044 Personen zwischen 14 und 69 Jahren in Deutschland befragt.

Treiber für das starke Wachstum ist unter anderem Außenwerbung: 35 Prozent lassen sich von Out-of-Home-Werbung zur spontanen, mobilen Produktsuche inspirieren. Die 14- bis 29-Jährigen stehen Inspirationen durch Out-of-Home-Werbung noch aufgeschlossener gegenüber: Fast die Hälfte der jungen Zielgruppe (41 %) lässt sich durch Werbung auf Plakatwänden zur mobilen Suche animieren. Aber auch der stationäre Handel profitiert von Außenwerbung: 36 Prozent der Konsumenten geben an, nach Kontakt mit OoH-Werbung bereits in einem Geschäft nach einem Produkt gesucht zu haben. In der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen sind es 43 Prozent.

Laut der Umfrage fungiert Außenwerbung nicht nur als Impulsgeber, sondern löst auch eine Kaufhandlung aus. So hat fast jeder Dritte (29 %) schon einmal unterwegs ein Produkt im Internet bestellt, nachdem er ein Plakat gesehen hat – das entspricht einem Anstieg von 164 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016.

