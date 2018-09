%%%VDZ verleiht Ehren-Victoria an Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel%%%

Die Verleihung der Victoria steht seit Jahr und Tag im Mittelpunkt der Publishers' Night. Höhepunkt dieses Events ist die sogenannte Ehren-Victoria - die verleiht der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ 2018 an die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. In der Presse-Info heißt es dazu: "Damit wertschätzen die Verleger ihre bisherige politische Gesamtleistung. Vom Beginn der Kanzlerschaft 2005 über die erfolgreiche Bewältigung der Finanzkrise bis zur Führung in einem turbulenten Europa reichen ihre Verdienste. "Die Herausforderungen ihrer Kanzlerzeit waren erheblich und weitreichend. Deutschland steht heute als ein Land da, von dem Grenzen überschreitend wirtschaftliche Stärke und Demokratie strahlen. In einer offenkundig schwierigen und riskanten politischen Gegenwart sowie absehbaren Zukunft sind gerade Bedacht, Führungsstärke, ein moralischer Kompass, wie von Dr. Angela Merkel gelebt, relevanter denn je", so VDZ-Präsident Dr. Rudolf Thiemann. Zudem habe sich die Bundeskanzlerin als Schirmherrin der vom VDZ gegründeten Deutschlandstiftung Integration für eine offene, reformfähige und stabile Gesellschaft profiliert. Ihre Leistungen sind ein unersetzlicher Betrag für eine pluralistische Gesellschaft, geprägt von Meinungsfreiheit und freier Presse."

Zu den bisherigen Preisträgern der Ehren-Victoria gehörten: Dr. Helmut Kohl (2007), Dr. Henry Kissinger (2011), Shimon Peres (2013), Daniel Barenboim (2015).

Der Gala-Abend findet am 5. November 2018 in Berlin statt.