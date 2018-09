%%%TV-Sender in Baden-Württemberg führen gemeinsame Vermarktung ein %%%

Die regionalen Fernsehsender in Baden-Württemberg haben eine Zusammenarbeit im Mediabereich vereinbart. Mit der Marke tv.bw haben überregionale und nationale Kunden ab sofort die Möglichkeit, das Nielsen3b-Gebiet im Privatfernsehen zu buchen. Darüber hinaus ist in Kooperation mit TV Bayern auch eine Abdeckung ganz Süddeutschlands möglich. Neben den regionalen, tagesaktuellen Nachrichten bietet die landesweite Kombi auch themenspezifische Umfelder wie das wöchentliche Ratgeber-Magazin 'Bauen & Wohnen' an. Geplant ist, dass Special-Interest-Portfilio weiter auszubauen.

Unter der Media-Kombi tv.bw sind die Sender Regio TV Stuttgart, Regio TV Schwaben (Ulm), Regio TV Bodensee (Ravensburg), RNF Rhein-Neckar Fernsehen (Mannheim), Baden TV (Karlsruhe) und Baden TV Süd (Freiburg) sowie LTV Landesfernsehen (Heilbronn) zusammengefasst. Das Vermarktungsbündnis erreicht laut AGF/GfK-Messung derzeit rund fünf Millionen Zuschauer Brutto-Reichweite im Monat.

"Alle Studien belegen, dass regionale und lokale Informationen bei den Nutzern hoch im Kurs stehen", sagt Dr. Wolfgang Kreißig, Präsident der Landesanstalt für Kommunikation. "Die Zusammenarbeit der regionalen TV-Sender in Baden-Württemberg ist darum ein wichtiger Schritt, um attraktive Werbeumfelder auch für den überregionalen Markt zu schaffen und so journalistische Inhalte zu refinanzieren."