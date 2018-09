%%%ProSiebenSat.1 beginnt Bauarbeiten zum 'New Campus' in Unterföhring%%%



Neue ProSiebenSat.1-Zentrale in Unterföhring (Bild: ProSiebenSat.1)

Mit einem symbolischen Spatenstich hat die ProSiebenSat.1 Media SE am Montag (17.9.2018) am Unternehmenssitz in Unterföhring die Bauarbeiten für ihre neue Zentrale eingeleitet. Auf rund 26.000 Quadratmetern entstehen unter anderem vier Studios, die mit neuer Produktions- und Sendetechnik ausgestattet sind und UHD-fähig sein werden. Zudem bietet der Campus flexibel gestaltbare Büro- und Konferenzräume sowie einen öffentlich zugänglichen Eingangsbereich.

Der Campus vereint rund 1.700 Arbeitsplätze, die zuvor auf mehrere Gebäude verteilt waren. Dies soll den ProSiebenSat.1-Mitarbeitern ein einfacheres Zusammenarbeiten ermöglichen und den direkten Austausch über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg fördern. Mit dem Spatenstich startet die erste von zwei Bauphasen. Die Fertigstellung des neuen Campus-Areals ist für Mitte 2023 geplant.

"Mit dem Neubau setzen wir nun auch äußerlich ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der ProSiebenSat.1 Group", sagte Max Conze, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE beim Spatenstich. "Dabei schaffen wir Platz für räumliches Wachstum unseres Konzerns wie auch für neue, kreative Ideen. Mit dem Neubau spiegelt sich unser Selbstbild als ein führendes europäisches Medienhaus auch in einer modernen Unternehmensarchitektur wider."

Unterstützung beim ersten Aushub erhielten Max Conze, sein Stellvertreter Conrad Albert und CFO Dr. Jan Kemper durch den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder sowie den Landrat Christoph Göbel und den Unterföhringer Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer.