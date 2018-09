%%%CRM-Geschäfte: Bertelsmann holt marrokanisches Unternehmen Saham ins Boot%%%



Thomas Mackenbrock wird die Geschäfte des neuen Joint Ventures als CEO führen (Foto: Bertelsmann)

Der Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann und das marokkanische CRM-Unternehmen Saham mit Sitz in Casablanca wollen ihre weltweiten Customer-Relationship-Management-Geschäfte (CRM) zusammenzulegen. Das neue Unternehmen wird mit rund 48.000 Mitarbeitern in 25 Ländern einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Beide Partner halten je 50 Prozent der Anteile. Der Aufsichtsratsvorsitzende der neuen Gesellschaft wird von Saham benannt. Bertelsmann bringt seine Tochterfirma Arvato CRM Solutions in das Joint Venture ein und wird mit Thomas Mackenbrock den künftigen CEO stellen.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir schlagen ein neues Kapitel in der Weiterentwicklung der CRM-Geschäfte von Arvato auf. Die neu entstehende Unternehmensgruppe wird führende Marktpositionen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten einnehmen, verbunden mit einer starken Präsenz in Amerika und Asien. In den kommenden Jahren soll ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag investiert werden, um die regionale Präsenz weiter auszubauen und die digitalen Fähigkeiten sowie Dienstleistungen für die Kunden zu erweitern."

Das neue Unternehmen wird voraussichtlich rund 25.000 Mitarbeiter in zehn europäischen Ländern beschäftigen, namentlich Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Irland, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Georgien und Estland. Hinzu kommen 14.000 Mitarbeiter in Ägypten, Marokko, Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Katar und Saudi-Arabien sowie 9.000 Beschäftigte in Asien (Indien, Philippinen, Malaysia) und Nord- und Südamerika (Kanada, USA, Mexiko, Peru, Kolumbien).

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den behördlichen Genehmigungen und dem Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern. Die neue Gesellschaft soll voraussichtlich im Januar 2019 gegründet werden.

Thomas Mackenbrock, 42, war bislang Chief Strategy Officer von Arvato. Als neuer CEO von Arvato CRM Solutions folgt er auf Andreas Krohn, der das Unternehmen bekanntlich Ende 2018 verlässt. Mackenbrock kam 2006 zu Bertelsmann. Dort war er in verschiedenen Funktionen, Ländern und Divisionen, wie Bertelsmann Investments, BMG, und Arvato, für den Konzern tätig. Seit Januar 2017 ist er Chief Strategy Officer von Arvato.

Mackenbrocks Vorgänger Andreas Krohn wird bis zu seinem Ausscheiden noch als Berater für Arvato CRM Solutions tätig sein.