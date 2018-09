%%%Instagram: In-App Shopping-Funktion ist weltweit verfügbar%%%

Die Social-Media-Plattform Instagram führt die In-App-Shopping-Funktion in der Insta-Story nun global ein und startet einen personalisierten Shopping-Channel in der Explore-Section.







Im Juni 218 gab Instagram verschiedenen Advertisern die Möglichkeit, ihre Bilder und Video in der Story mit einem Link zu versehen, damit potentielle Kunden direkt auf die E-Commerce-Website gelangen. Diese Funktion ist nun in 46 Ländern verfügbar. Die Story-Funktion ist seit den Launch in 2016 ein zunehmened populäres Feature für Werber.







Der Shopping-Channel wird im Explore-Bereich als "Topic Channel" zu finden sein. Dieser Channel nutzt einen Algorithmus, um dem Nutzer speziell auf ihn abgestimmten Content vorzuschlagen.