%%%'Fotomagazin Edition' im XXL-Format%%%

Am heutigen 18. September 2018 erscheint zum achten Mal das Sonderheft 'Fotomagazin Edition' aus dem Hamburger Jahr Top Special Verlag. Das 92-seitige Fotokunst-Magazin stellt traditionell Highlights der Fotografie und in Portfolios Fotografen vor. Der Jazz-Trompeter Till Brönner erzählt in der Cover-Story von seiner Leidenschaft für die Fotografie. 'Fotomagazin Edition' zeigt seine Porträts von Filmstars wie Jeff Goldblum und Karoline Herfurth.

Diverse Interviews mit Stars der Bildagentur Magnum prägen das aktuelle Heft: Bruce Davidson spricht über "das Leben als Einzelgänger und die Qualität von Langzeitprojekten", Susan Meiselas über "egozentrische Kollegen und die Notwendigkeit zurückzublicken". 'Fotomagazin Edition' erscheint mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren und ist zum Copypreis von 12,90 Euro erhältlich.