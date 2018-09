%%%Futurum Vertriebspreis 2018 verliehen%%%

Unser Schwester-Magazin 'DNV – Der Neue Vertrieb' und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) haben den Futurum Vertriebspreis 2018 verliehen. Die Auszeichnung ehrt Leistungen im Pressevertrieb und wurde im Rahmen des VDZ Distribution Summit in Hamburg vergeben.

Preisträgerin in der Kategorie 'Vertriebsmanager des Jahres' ist Sigrun Kaiser, CEO von Blue Ocean Entertainment in Stuttgart. Sie konnte an der Preisverleihung wegen des andauernden Flugchaos', das ihre pünktliche Anreise verhinderte, nicht teilnehmen. Im weiteren Verlauf des Abends stieß sie aber noch zu den Gästen und konnte den Preis entgegen nehmen.

Sigrun Kaiser ist Vorstandsvorsitzende, Mitgründerin und Mitgesellschafterin der 2006 gegründeten Blue Ocean Entertainment AG. Der Kinderzeitschriften-Verlag gehört seit 2014 mehrheitlich zu Hubert Burda Media.

Der Futurum-Ehrenpreis ging an Wolfgang Penders, langjähriger Geschäftsführer der PMG Print Medien Gesellschaft. Penders ist seit 46 Jahren im Pressevertrieb aktiv.

Der Preis für die besten Absolventen des Zertifikatskurses 'Experte im Pressevertrieb' wurde an Jacqueline Strieder und Katja Wischmeier verliehen, die beide beim MZV Moderner Zeitschriften Vertrieb tätig sind.

Strieder ist gelernte Verlagskauffrau und seit 2015 für den MZV tätig. Ihrer Abschlussarbeit widmete sie dem Thema 'Einzelverkauf – Der Kampf ums Regal', in der sie sich speziell mit der Regalauslastung beschäftigte.

Wischmeier ist bei MZV als Account Managerin im Export tätig. In ihrer Abschlussarbeit setzte sie sich mit dem Vertriebsrecht auseinander, speziell der Thematik des Widerrufsrechts in der Abonnentenwerbung.

Mehr unter DNV-Online.net.