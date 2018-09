%%%Discovery schließt Bundesliga-Kooperation mit Sky für den Gastronomievertrieb%%%

Discovery, München, hat jetzt mit Sky Deutschland, Unterföhring, eine Partnerschaft zur Ausstrahlung der Bundesliga-Spiele in Gaststätten bis einschließlich der Saison 2020/21 geschlossen. Die neue Kooperation ermöglicht Sky Sportbars und Hotelbars sowie Vereinsheimen mit Satellitenempfang die Ausstrahlung des linearen Discovery TV-Kanals Eurosport 2 HD Xtra. Insgesamt 40 meist exklusive Bundesliga-Spiele – darunter 30 Partien am Freitagabend um 20:30 Uhr, 5 Spiele am Sonntag um 13:30 Uhr, 5 Spiele am Montagabend um 20:30 Uhr sowie der DFL Supercup zu Saisonbeginn und vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) – sind neben weiteren Sporthighlights bei Eurosport 2 HD Xtra zu sehen.

Alberto Horta, stellvertretender Geschäftsführer Discovery Deutschland, sagt: "Es freut uns sehr, dass wir diese Kooperation mit Sky schließen konnten und somit den Fans die Bundesliga Live-Spiele und weitere hochklassige Sport-Live Events auf Eurosport 2 HD Xtra nun auch in den Bars und Gaststätten präsentieren können."

Vor der Kooperation mit Sky war es Gastronomiebetrieben lediglich möglich, die Eurosport-Bundesliga-Spiele über den Eurosport Player online auszustrahlen, indem sie ein Abo des Eurosport-Players für Privatpersonen abschlossen. Diese Option besteht ab sofort nicht mehr.