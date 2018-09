%%%Sat.1 präsentiert 'ran Fighting Gala' in UHD %%%

Am 22. September 2018 präsentiert überträgt Sat.1 die 'ran Fighting Gala' als UHD-Event live aus dem Circus Krone in München. Ab 20:30 Uhr ist die Kampfsport-Übertragung auf dem Sender UHD1 von HD+ zu sehen. Produziert wird das Event von 7Sports, der Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, die erstmals für Sat.1 eine Kampfsportveranstaltung live in UHD produziert.

Ab 23:00 Uhr treten Michael Smolik, 27, und Enver Sljivar, 33, gegeneinander an. Nach dem Sieg von Michael Smolik findet am kommenden Samstag der Rückkampf statt. Außerdem verteidigt die Kickboxerin Marie Lang, 31, ihren WM-Gürtel gegen die Ungarin Rebeka Szendrei, 20. Daneben sind auch die Fights von Sebastian Preuss, 27, David Morina, 28, oder Pietro Vecchio, 34.

Voraussetzung für das TV-Erlebnis in UHD ist neben Satelliten-Empfang ein UHD-Fernseher. Ferner benötigen Zuschauer ein HD+ Modul, einen HD+ UHD Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+ Sender-Paket.

Der komplette Kampfabend wird bereits ab 18:00 Uhr auf ranfighting.de live gezeigt.