%%%G+J-Magazin 'Die Höhle der Löwen' verkauft mehr als 120.000 Exemplare%%%



Die Druckauflage des Magazins beträgt 250.000 Exemplare

Das neue Gründer-Magazin zur gleichnamigen Vox-TV-Show 'Die Höhle der Löwen' wird voraussichtlich über 120.000 Exemplare absetzen. "Es ist zu früh für eine endgültige Bilanz, aber diese Zahl freut uns sehr", sagt 'Capital'-Chefredakteur Horst von Buttlar, der mit einem Team aus 'Capital'- und 'Business Punk'-Redakteuren in Berlin das neue Magazin konzipiert hat. "Unser Konzept eines neuartigen Gründer-Magazins, das ganz neue Zielgruppen anspricht, scheint bei den Lesern und den Fans der Sendung anzukommen. Es ist großartig, dass wir in dem Segment derart viele neue Leser erschließen konnten."



Die nächste Ausgabe des Magazins 'Die Höhle der Löwen' wird gegen Ende der Staffel am 13. November 2018 erscheinen.