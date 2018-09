%%%Antenne Bayern sichert sich Sperrminorität bei der Laut AG%%%

Die Unternehmensgruppe Antenne Bayern hat bekanntlich Anteile an der Laut AG erworben. Nun wurden weitere Details zu dem Deal bekannt: Der größte Privatradio-Anbieter des Landes erwirbt 26,87 Prozent an der Konstanzer Audio-Plattform, die mit laut.fm ein User-Generated-Content-Webradio und mit laut.de ein Online-Musikmagazin betreibt. Die Ismaninger wollen den Streaming-Dienst mit professionellem Content auch inhaltlich voranbringen.

Zudem sichert sich Antenne Bayern mit dem Erwerb von 26,87 Prozent die Sperrminorität und ein gewisses Mitspracherecht. Im ersten Quartal 2018 verzeichnete laut.fm laut ma 2018 IP Audio II 10,36 Millionen Sessions. Damit ist der Dienst der zweitgrößte Online-Audio-Anbieter nach Spotify.

Neben Antenne Bayern sind Axel Springer, Frank Otto und NWZ an der Laut AG beteiligt.

