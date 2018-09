%%%Studie: Darum lehnen Werbeverweigerer Prospekte im Briefkasten ab%%%

Rund ein Viertel der Deutschen zählt zu den sogenannten Werbeverweigerern, verbietet also unter anderem die Zustellung von Prospekten oder kostenlosen Wochenzeitungen. Welche Gründe zu dieser Einstellung führen, untersuchte die Studie 'Zielgruppe Werbeverweigerer' des Marktforschungsinstituts IFH Köln in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Media Central, Mönchengladbach. Dazu befragten die Studienautoren zunächst zwei Fokusgruppen mit je acht Teilnehmern, bevor die Erkenntnisse in einer Onlinebefragung von 2.000 Konsumenten überprüft wurden.



Anhand der Motive der Werbeverweigerer leiteten die Studienautoren fünf Typologien ab, die Unternehmen dabei helfen sollen, Ansätze und Ideen zu Ansprache dieser Verbrauchergrupe zu entwickeln. Demnach lehnt der 'Convenience-orientierte Impulskäufer' Prospekte ab, da er lieber kauft ohne zu planen. Der 'Urbane Singlekäufer' bevorzugt viele kleine Einkäufe für sich alleine in fußläufig erreichbaren Geschäften. Der 'Suburbane Schnäppchenjäger' setzt auf Bonuskarten und Angebote am POS, um den günstigsten Preis zu bekommen. Demgegenüber steht der 'Umweltbewusste Digitalist', der Printprospekte aus Umweltschutzgründen ablehnt und stattdessen digitale Werbeblätter nutzt. Der 'Imageorientierte Geltungskonsument' empfindet Prospekte als einschränkend und nicht hochwertig genug.