%%%Großbritanniens führende Radio-Gruppe kauft Out-of-Home-Companies%%%

Die Medien-Kanäle Hörfunk und Außenwerbung kommen häufig parallel zum Einsatz, denn beide aktivieren Impuls-Käufe. Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass Global, die größte private Radio-Gruppe in Großbritannien nun durch gleich zwei Übernahmen in den Outdoor-Sektor einsteigt: Global kauft die beiden OoH-Anbieter Primesight und Outdoor Plus. Diese beiden Außenwerbe-Companies werden künftig die Division Global Outdoor bilden.

Primesight verfügt über mehr 35.000 Plakatstellen und erreicht damit 95 Prozent der Bevölkerung in Großbritannien. Die 200 gegründete Firma Outdoor Plus ist im Segment Digitale Außenwerbung aktiv und bietet heute über 100 digitale Werbeflächen an stark frequentierten Plätzen an.

Global stärkster Konkurrent im britischen Radio-Markt ist die Bauer Media Group.