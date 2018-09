%%%'Love Island' erreicht zweistellige Marktanteile bei den jungen Zuschauern%%%

Die Dating-Show 'Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe' ist für ein RTL II in diesem Jahr ein voller Erfolg. Zur Mitte der zweiten Staffel wurde nun ein Quoten-Höchstwert aufgestellt: 11,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten am Donnerstag ein. Damit verbucht die Kuppelsendung erstmals einen zweistelligen Marktanteil bei den Jungen. Im Schnitt verfolgten in der diesjährigen Staffel 9,1 Prozent der jungen Zuschauer das Treiben der Kandidaten in einer mallorquinischen Villa. Besonders gefragt ist 'Love Island' bei den ganz Jungen: In der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen schauten 23,9 Prozent die Sendung – der bisherige Staffelschnitt in dieser Altersgruppe liegt bei 17,7 Prozent.



Aber auch auf den digitalen Kanälen ist das Interesse groß: Seit dem Staffelstart am 10. September zählt das RTL II-Format bereits 8,3 Millionen Video-Views bei TV Now, auf rtl2.de, im HbbTV und in der App - eine Steigerung um das 3,4-fache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von 'Love Island' wurden mit Clips aus der zweiten Staffel bisher über 5,5 Millionen Videoviews erzielt.

Die Web-Show 'Love Island Aftersun - Der Love Island Talk mit Chethrin', die dieses Jahr erstmals das TV-Format begleitet, kam bei Facebook bislang auf fast 210.000 Zuschauer. Auch der in dieser Staffel neu eingeführt Podcast 'Love Island - Der Morgen danach' kommt bei den Nutzern gut an: Das Audio-Nachbesprechung stand bei iTunes in der Kategorie TV/Film zeitweise auf Platz 1.