Comcast gewinnt Bieterschlacht um Sky

In dem lang andauernden Bietergefecht um die britische Mediengruppe Sky hat der US-Kabelriese Comcast am Ende Rupert Murdochs 21st Century Fox geschlagen. Comcast bot rund 33 Milliarden Euro. Dies gab die Übernahmekommission am Samstag bekannt. Die Auktion um den Sky-Konzern hatte - wie berichtet - am Freitag um 18 Uhr (MESZ) begonnen, maximal drei Runden waren vorgesehen.



Laut Spiegel Online bot Comcast zuletzt 17,28 Pfund je Sky-Aktie, Fox nur 15,67 Pfund je Anteilsschein. Damit wird Sky auf rund 29,6 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 33 Milliarden Euro) taxiert.



Fox besitzt bereits 39 Prozent an Sky und bemühte sich schon seit Jahren um eine Komplettübernahme. Allerdings stieß dieser Plan auf Widerstand der britischen Aufsichtsbehörden. Sky ist hierzulande mit dem Pay TV-Anbieter Sky Deutschland vertreten.

23.09.2018

