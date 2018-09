Tamedia investiert in Fintech-Startup Lykke

Der Schweizer Konzern Tamedia, Zürich, hat Fintech als neues Wachstumsfeld im Ventures-Bereich definiert und investiert dazu in das Startup Lykke, einen globalen Blockchain-basierten Marktplatz für die einfache Verwaltung und den Handel von Kryptowährungen und weiteren digitalisierten Vermögenswerten. Das Unternehmen mit Sitz in Zug (Schweiz) beschäftigt rund 25 Mitarbeitende in der Schweiz sowie weitere rund 80 Mitarbeitende und Auftragnehmer weltweit. Tamedia möchte das Startup dabei unterstützen, das Angebot des globalen Marktplatzes auszubauen. Gleichzeitig wird Tamedia weiter in den Bereich Fintech investieren. Lykke zählt über 90.000 registrierte Konten. Bisher wurde bereits ein Gesamthandelsvolumen von über 1,5 Milliarden US-Dollar über den Marktplatz transferiert.

( ) 24.09.2018

