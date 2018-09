%%%Sport 1 sichert sich Basketball-Bundesliga für weitere fünf Jahre%%%

Die Basketball-Bundesliga bleibt im Free-TV bei Sport 1: Der in Ismaning ansässige Sportsender einigte sich mit Telekom Deutschland GmbH auf einen TV-Deal bis einschließlich der Saison 2022/23. Im Rahmen der neuen Vereinbarung zeigt der TV-Kanal bis zu 47 Livespiele pro Saison, darunter in der Regel ein Spiel pro Spieltag in der Hauptrunde sowie bis zu 13 Duelle der Playoffs inklusive Spiel 3 und möglichen Spiel 4 und 5 der Finalserie. Sport 1 überträgt während der Hauptrunde in der Regel jeweils das Livespiel sonntags ab 15:00 Uhr. Bei Telekom Sport sind weiterhin alle Partien der höchsten deutschen Basketball-Spielklasse live zu sehen. Die BBL-Saison 2018/19 startet am Freitag, 28. September mit der Partie Ratiopharm Ulm gegen FC Bayern München. Das Eröffnungsspiel ist ab 19:00 Uhr bei Sport 1 zusehen.

Neben den Live-Rechten sieht der Vertrag mit der Telekom auch Clip- und Highlight-Rechte der von Sport 1 präsentierten BBL-Spiele für alle Plattformen vor. Die Saison 2017/18 der Easy Credit BBL war für Sport 1 die beste seit vier Jahren (Saison 2013/14): Die ausgestrahlten Partien erreichten durchschnittlich 120.000 Zuschauer ab drei Jahren und einem Gesamt-Marktanteil von 0,5 Prozent. In der Spitze schalteten bis zu 470.000 Zuschauer (Zuschauer ab 3 Jahren) bei den Übertragungen ein.

"Die langfristige Fortsetzung unserer Partnerschaft für fünf weitere Jahre unterstreicht das Vertrauen sowohl der Liga als auch der Telekom in dieses Erfolgsmodell mit kontinuierlicher Free-TV-Präsenz sowie Rund-um-Berichterstattung auf Sport1.de, unseren Apps und Social-Media-Kanälen", sagt Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. "Mit der BBL, der DEL und der Volleyball Bundesliga haben drei der führenden deutschen Sportarten bzw. deren nationale Topligen neben dem Fußball ihr Zuhause im Free-TV auf Sport1 im Rahmen einer 360°-Abbildung – eine optimale Konstellation für Klubs, Sponsoren und vor allem für die Fans."