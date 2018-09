%%%Radio: SiriusXM will Pandora für 3,5 Millarden Dollar kaufen %%%

Der amerikanische Satelliten-Radio-Anbieter SiriusXM will den Musik-Streaming-Dienst Pandora für rund 2,98 Millarden Euro (3,5 Millarden US-Dollar) übernehmen. Pandora stimmte diesem Angebot bereits zu.







Der Kauf soll bis Ende des ersten Quartals 2019 abgewickelt werden und wird dem Satelliten-Radio-Unternehmen zu einer besseren Position im Wettbewerb mit Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music und Google Play Music verhelfen. In den USA ist Pandora mit insgesamt 71,4 Millionen Nutzern der größte Musik-Streaming-Dienst. Bei den zahlenden Nutzern liegt Pandora jedoch hinter Spotify und Apple Music. Pandora hat rund sechs Millionen zahlende Abonnenten, während Spotify 83 Millionen zahlende Abonnenten vorweisen kann (Quelle: Statista, Stand Juni 2018). Apple Music bringt es auf 50 Millionen zahlende Abonnenten (Quelle: Statista, Stand Mai 2018).







Bereits in 2017 investierte SiriusXM rund 408 Euro (480 Millionen US-Dollar) in Pandora. Derzeit besitzt SiriusXM rund 15 Prozent von Pandora, der Deal beinhaltet nun die restlichen 85 Prozent. Am Angebot des werbefreien Musik-Dienst soll sich laut SiriusXM nichts ändern. Das Satelliten-Radio-Unternehmen will Pandora im Bereich Auto-Radio integrieren und neue Audio-Pakete für seine Nutzer anbieten.