%%%Zenith korrigiert Werbewachstum in Deutschland nach unten%%%

Die Mediaagentur Zenith korrigiert in ihrer aktuellen Analyse 'Advertising Expenditure Forecasts' die Werbewachstumsprognose für Deutschland deutlich nach unten. Die Prognose von Juni, die einen Anstieg der Werbeinvestitionen im laufenden Jahr um 2,5 Prozent vorsah, wurde nun auf 2,0 Prozent nach unten korrigiert. Grund ist die schwache Performance des traditionell stärksten Werbemediums TV. Für das Fernsehen wurde die Prognose der Netto-investitionen von 4,73 Mrd. Euro (im Juni) auf 4,68 Mrd Euro gesenkt. Im Vergleich zum Vorjahr wächst TV in diesem Jahr nur um 1,9 Prozent, statt um drei Prozent.

"Das Fernsehen kämpft derzeit mit Reichweitenverlusten, die durch Preisanpassungen nur bedingt aufgefangen werden können" so Dirk Lux, CEO Zenith in Deutschland. "Werbekunden sehen sich teilweise mit Jahresinflationen von fünf bis zehn Prozent konfrontiert. Das ist selbstverständlich nicht akzeptabel. Wir rechnen jedoch damit, dass TV-Vermarkter und Agenturen hier Lösungen im Sinne der Werbungtreibenden finden werden, sodass wir unsere weitere Prognose für das Wachstum in 2019 und 2020 nicht korrigiert haben. Sie bleibt bei jährlichen 2,2 Prozent."

Print-Spendings gehen deutlich zurück

Auch der Rückgang der Werbeinvestitionen in die gedruckten Medien wird weiter anhalten. "Für die Zeitungen rechnen wir mit einem Rückgang der Werbegelder um 2,5 Prozent in diesem und 4,2 Prozent im folgenden Jahr", so Lux weiter. "Für die Zeitschriften liegt das Minus sogar bei sieben Prozent in 2018 und fünf Prozent in den beiden folgenden Jahren. In der Langzeitbetrachtung seit dem Jahr 2000 haben sich trotz großer Anstrengung der Verlagshäuser die Investitionen bis ins Jahr 2019 mehr als halbiert."

Dem gegenüber stehen die weiterhin wachsenden Investitionen in Online-Werbung. Dirk Lux: "Die Gattung ist inzwischen allerdings so groß geworden, dass selbst Mehreinnahmen von 600 Millionen Euro, was unserer Prognose für 2019 entspricht, 'nur' noch einen einstelligen Anstieg von sieben Prozent ausmachen."

Social Media wächst 16 Prozent von Jahr zu Jahr

Weitere Ergebnisse des 'Advertising Expenditure Forecasts': Zwei Drittel des gesamten Wachstums der weltweiten Werbeausgaben zwischen 2017 und 2020 werden auf bezahlte Search- und Social-Media-Ads entfallen. Demnach werden in diesem Zeitraum die Gesamtausgaben für Paid Search von 86 Mrd. US-Dollar auf 109 Mrd. Dollar und für Social Media von 48 Mrd. auf 76 Mrd. Dollar steigen. Paid Search wird also um 22 Mrd. Dollar wachsen (durchschnittlich 8 % von Jahr zu Jahr), während das Social-Media-Werbevolumen um 28 Mrd. Dollar steigt und damit den größten Beitrag zum Wachstum leisten wird (+16 % von Jahr zu Jahr).

Das am schnellsten wachsende traditionelle Medium ist das Kino, das laut Zenith Forecast dank der rasant steigenden Besucherzahlen in China um 16 Prozent pro Jahr wachsen wird. Es ist jedoch ein vergleichsweise kleines Medium, das in diesem Jahr nur 0,8 Prozent der gesamten weltweiten Werbeinvestitionen verbuchen kann.

Daneben ist Out-of-Home-Werbung mit einem jährlichen Wachstum von 3 Prozent das dynamischste klassische Medium.

Das weltweite Werbemarktwachstum liegt in diesem Jahr bei 4,5 Prozent. 2019 soll das Plus 4,2 Prozent betragen. Für 2020 reduziert Zenith hingegen seine Prognose von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent. Das jährliche Wachstum wird damit weiterhin – wie schon seit 2011 – zwischen vier und fünf Prozent liegen.

Westeuropa verzeichnet 2018 einen Anstieg der Werbeausgaben um 2,6 Prozent, Zenith war zunächst von +2,3 Prozent ausgegangen.