%%%Jahreszeiten Verlag verkauft Frauenzeitschriften an die Mediengruppe Klambt%%%

Der Jahreszeiten Verlag aus Hamburg verkauft seine Frauenzeitschriften 'Für Sie', 'Vital' und 'Petra' an die Mediengruppe Klambt mit Stammsitz in Speyer. Auch die Neugründungen des Verlags im Frauensegment 'Feel Good', 'Iss Dich Gesund' und 'Dr. Wimmer' gehen an Klambt.

Klambt wird die Zeitschriften und sämtliche zugehörige Redaktionen am Standort Hamburg übernehmen und die Websites im neu gegründeten Digital-Hub der Mediengruppe integrieren. Die Vermarktung der Titel soll weiterhin von Brand Media, dem Vermarkter des Jahreszeiten Verlags, durchgeführt werden.

Der Jahreszeiten Verlag will sich auf seine Marken wie 'AW Architektur und Wohnen', 'Der Feinschmecker' und 'Merian' konzentrieren. Im Oktober 2018 erscheint erstmals das junge Aktivreise-Magazin 'Merian Scout'. In den vergangenen zwei Jahren wuchs der Bereich durch die Neueinführungen von 'Robb Report', 'Foodie' und 'Lafer'.

Ingo Kohlschein, Zeitschriftenvorstand der Ganske Verlagsgruppe, sagt: "Wir werden auch zukünftig jährlich mindestens ein neues Magazin in den anspruchsvollsten Konsum- und Lebenswelten positionieren. Dabei kann es sich um Lizenzmarken wie 'Robb Report' oder um Eigenentwicklungen wie 'Merian Scout' handeln. Wachsen werden wir ebenfalls digital, zum Januar 2019 wird zunächst die Webpräsenz von 'Der Feinschmecker' ausgebaut."

Klambt hat sein Frauenzeitschriftenportfolio in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Neu hinzugekommen sind in jüngster Zeit u. a. 'Jolie', Jolie.de und Mädchen.de (Verkäufer: Media Group Medweth). Außerdem hat der Verlag das Magazin 'Grazia' komplett übernommen (zuvor Joint Venture mit G+J).