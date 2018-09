%%%Sky und European Tour setzen Partnerschaft fort%%%

Sky Deutschland bleibt auch in den kommenden Jahren die Heimat der besten Golfer: Die in Unterföhring ansässige Pay-TV-Plattform einigte sich mit der European Tour auf eine Verlängerung der Partnerschaft. Die Vereinbarung umfasst insgesamt über 40 Events pro Jahr, darunter alle Turniere des "Race to Dubai", die vier Turniere der World Golf Championships (WGC) und die acht Turniere der Rolex Series inklusive der DP World Tour Championship in Dubai. Darüber hinaus wird Sky auch den Ryder Cup 2020 und 2022 live übertragen.

Neben den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel umfasst der Vertrag auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile. Zudem werden sämtliche Turniere auch über den Streaming-Service Sky Ticket zur Verfügung gestellt. Der neue Deal gilt für die gesamte DACH-Region und tritt ab dem kommenden Jahr in Kraft.

Im Zuge des diesjährigen Ryder Cups widmet Sky dem traditionsreichen Golfturnier ab heute (25.09.18) einen eigenen Sender: Sky Sport Ryder Cup HD berichtet von Freitag bis Sonntag knapp 30 Stunden live von dem Wettbewerb, bei dem die besten Golfer der USA und Europas gegeneinander antreten. Außerdem werden Highlights vergangener Jahre und Magazine im Originalkommentar ausgestrahlt. Komplettiert wird das Angebot bei Sky von Wiederholungen des diesjährigen Turniers.