%%%ProSieben: Steffen Henssler steigt bei 'Schlag den Henssler' aus - 'Schlag den Star' kommt als Ersatz%%%

Die 'Schlag den Henssler'-Ausgabe am vergangenen Wochenende war für Steffen Henssler die letzte. Aufgrund mangelnden Zuschauerzuspruchs steigt der TV-Koch aus der ProSieben-Show aus. Er sagt: "Mir war von Anfang an klar, dass es kein Spaziergang wird, diese Sendung zu übernehmen. Ich habe alles gegeben, aber man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen heißt es jetzt: Mund abwischen und ab ins nächste Abenteuer. Ich möchte mich aber noch mal ausdrücklich bei allen Verantwortlichen von ProSieben und Brainpool für die tolle Zeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken."

ProSieben zeigt 2019 sechs Mal 'Schlag den Star'

Nach dem Ausscheiden von Steffen Henssler hat ProSieben nun entschieden, 2019 sechs Ausgaben der Promi-Version 'Schlag den Star' zu zeigen. Bereits am 8. Dezember ist der Auftakt der Showreihe.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann, sagt: "Die Sommer-Ausgaben von 'Schlag den Star' haben gezeigt, wie viel Kraft in dieser Marke steckt. ProSieben freut sich auf sieben neue Ausgaben. Live. Und immer wieder mit neuen Stars."

Bei 'Schlag den Star' treten jeweils zwei Prominente gegeneinander an.