%%%ProSiebenSat.1 plant mehr Eigenproduktionen und Informationsprogramme%%%

Die ProSiebenSat.1-Gruppe will künftig an ihrem Hauptstandort in Unterföhring mehr Informationsprogramme selbst produzieren. Wolfgang Link, Vorsitzender Geschäftsführer der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, sagt dazu: "Mit diesem Schritt unterstreichen wir unser Vorhaben, wieder mehr relevante Inhalte aus eigener Hand zu produzieren und damit unser journalistisches Profil zu schärfen. Neben so erfolgreichen Formaten wie 'Galileo', 'taff' oder 'Abenteuer Leben' wollen wir in Zukunft weitere Sendungen in Eigenregie entwickeln, konzipieren und herstellen."

Sat.1 produziert 'akte' ab Mitte 2019 selbst

Im Zuge der Neuausrichtung wird u.a. Sat.1 sein Magazin 'akte' ab Mitte 2019 selbst produzieren. Der TV-Sender baut dafür eine eigene Redaktion in Unterföhring auf. Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Die META productions hat in 23 Jahren 'akte' immer wieder außergewöhnliche Themen gesetzt und ungewöhnliche Fälle aufgedeckt. Für die immer inspirierende Zusammenarbeit und langjährige Partnerschaft bin ich den Kollegen sehr dankbar. Die 'akte' ist und bleibt eine der wichtigsten Marken für Sat.1."

'akte 20.18' wird noch bis Ende des Jahres von META productions in Berlin produziert. Bis die neue Redaktion in Unterföhring aufgebaut und einsatzbereit ist, zeigt Sat.1 in 2019 von unterschiedlichen Produktionsfirmen produzierte, monothematische 'akte'-Sendungen.