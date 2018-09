%%%Zielgruppe Auto-Liebhaber unter der Lupe%%%

Die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) hat die Pkw-Affinität der Deutschen untersucht und auf Basis der Markt-Media-Studie best for planning (b4p) und der Wirkungsstudie best for tracking (b4t) einen Branchenreport veröffentlicht. Demnach besitzen acht von zehn Deutschen ab 18 Jahren einen Pkw-Führerschein. 58 Prozent der Männer interessieren sich für Autos, jeder zweite Mann ist ein ausgesprochener Autofan.

Sicherheit und Fahrkomfort am wichtigsten

Trotz aller Skandale führt VW führt das Ranking der Top 20 Pkw-Marken an. In jedem fünften deutschen Haushalt, in dem ein Auto vorhanden ist, wird ein VW gefahren – und der VW Golf ist mit Abstand noch immer das meistgenutzte Fahrzeug. Unter den Top-genutzten Pkw-Marken sind nach dem Volkswagen die deutschen bzw. in Deutschland produzierten Marken Opel (12%), Ford (9%), Audi und BMW (je 8%) sowie Mercedes Benz (7%).

Ein Auto soll in erster Linie zuverlässig und sicher sein – das sagen jeweils weit über 90 Prozent der deutschen Autokäufer. Hinzu kommen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und ein guter Fahrkomfort (je über 90%). Neben diesen Basics sind ein ansprechendes Design (71 Prozent) und eine umfangreiche Ausstattung (69 Prozent) zentrale Kriterien.

Für immerhin bereits zwei Drittel der Autokäufer sind auch umweltschonende Antriebstechnologien wichtig und für knapp ein Viertel ist ein vernetztes Auto von Bedeutung.

Werbung wirkt besser mit Print im Mix

Der GIK-Bericht zeigt, dass für Pkw-Marken Printwerbung weiterhin relevant ist: Pkw-Marken, deren TV-Kampagnen mit Anzeigen in Publikumszeitschriften kombiniert werden, werden besser erinnert, sympathischer wahrgenommen und erzeugen eine um 20 Prozent höhere Kauf- und Empfehlungsbereitschaft. Wie eine gelungene Kreation aussieht, zeigt das b4t-Kreativtracking der GIK. Demnach stammen die originellsten Anzeigen von Audi und VW. Außerdem verzeichnen die VW-Motive verzeichnen die meisten Sympathiepunkte.