%%%Ringier AG übernimmt Jobplattform MyJobs.com.mm in Myanmar%%%

Die Ringier AG, Zürich, baut ihre Aktivitäten in Asien aus und hat in Kooperation mit dem lokalen Partner Matrix Co. Ltd. eine Vereinbarung zum Erwerb des Online-Jobplattform MyJobs.com.mm in Myanmar getroffen. Der Schweizer Medienkonzern unterstreicht damit sein Ziel, "die führende Position im Digitalgeschäft von Myanmar einnehmen zu wollen".

MyJobs.com.mm ist laut Ringier die führende Online-Jobplattform in dem Land. Pro Monat werden rund 4.300 Stellenangeboten veröffentlicht. Der Plattform-Betreiber ist zudem Ausrichter von Jobmessen in Yangon und Mandalay, die viermal jährlich stattfinden.