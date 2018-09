%%%Zahl der Medienschaffenden nimmt zu%%%

nextMedia.Hamburg, Deloitte und Xing haben in ihrem 'Media Worker Report 2018' die Menschen unter die Lupe genommen, die in Deutschland "was mit Medien" machen. Demnach nimmt die Zahl der Medienschaffenden in Deutschland zu: 2018 sind bei Xing 552.000 sogenannte Media Worker registriert – elf Prozent mehr als 2016.

Ein großer Teil dieser Gruppe arbeitet in Berlin, Hamburg oder München, Berlin ist dabei die größte, Hamburg die beliebteste Metropole (sagen 32 Prozent).

Außerdem arbeiten heute genauso viele Media Worker in IT-Unternehmen wie IT-Experten in Medienunternehmen. Im Vergleich zu 2017 wächst die Anzahl von Media Workern in der IT-Industrie um zehn Prozent. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der IT-Experten in der Medienindustrie ebenfalls um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Für die Studie hat Xing im August 2018 eine anonymisierte Auswertung der XING-Profile von 552.000 Media Workern durchgeführt, die entweder in einem Medienunternehmen tätig sind (in den Branchen Marketing, PR und Design; Medien und Verlage) oder als Tätigkeitsbereich in anderen Branchen die Funktion eines Medienschaffenden angeben (Tätigkeitsbereich Grafik, Design, Marketing und Werbung; PR, Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus). Parallel dazu hat Deloitte rund 1.000 Personen befragt, die sich im Selbstverständnis als Media Worker bezeichnen.

Als Media Worker definiert Menschen, die an der Schnittstelle von Content und Technologie arbeiten – in der Medienindustrie ebenso wie in Unternehmen anderer Branchen.