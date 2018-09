%%%Caruso St John gewinnt Architekturwettbewerb für neues Gruner + Jahr-Verlagshaus%%%



Baubeginn ist für das Gebäude ist 2019 (Abbildung: G+J, Caruso St John)

Das Londoner Architekturbüro Caruso St John hat den Wettbewerb um den Bau des neuen Verlagshauses von Gruner + Jahr am Lohsepark in der Hamburger HafenCity für sich entschieden. Die Jury aus Vertretern der Stadt, Architekten, des Investors Warburg-HIH Invest Real Estate, des Projektentwicklers HIH Real Estate und von Gruner + Jahr votierte einstimmig für den Entwurf mit den markanten grün-emaillierten Keramikstreben und den drei zum Teil überdachten Innenhöfen. G+J will 2021 in das Gebäude einziehen.

Die Jury attestiert dem Entwurf einen "hohen ästhetischen Anspruch", der sich durch "klare Haltung und hohe Qualität" auszeichne. Das Gebäude erinnere an ein "zurückhaltendes Hamburger Kontorhaus". Auch im Inneren treffe der Entwurf von Caruso St John "besonders gut die Anforderungen von Gruner + Jahr an ein kreatives und innovatives Haus".

Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr, erklärt: "Mit dem neuen G+J-Verlagshaus entsteht ein Gebäude von nachhaltiger Klasse, ein Musterbeispiel für Unternehmensarchitektur, die ohne eitle Gesten auskommt. Das Gebäude wird ein Blickfang von außen und ein Haus des guten Arbeitens im Inneren."

Das Londoner Büro Caruso St John setzte sich in dem von der Investorin Warburg-HIH ausgelobten hochbaulichen Architekturwettbewerb gegen zwölf international renommierte Büros durch. Aus dem Wettbewerb gehen vier Preisträger hervor, der Erstplatzierte wird realisiert.

Mit seiner Lage am Lohsepark übernimmt der neue Gebäudekomplex laut G+J "eine wichtige Funktion in der Entwicklung des Standorts der HafenCity". Errichtet wird ein Ensemble mit über 75.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche. Neben dem Sitz von Gruner + Jahr wird es weitere Büroflächen sowie eine Wohnbebauung umfassen. Publikumsbezogene Einrichtungen wie gastronomische Angebote und kulturelle Ausstellungsflächen im Erdgeschoss ergänzen das Nutzungsprogramm. Das Grundstück umfasst 15.200 Quadratmeter. Der Baubeginn ist für 2019 geplant.