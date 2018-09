%%%'Landlust Zuhaus' geht in Serie%%%

Am 4. Oktober 2018 erscheint die zweite Ausgabe von 'Landlust Zuhaus'. Damit geht der Titel der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) nun in Serie. Nach der "erfolgreichen Erstausgabe" im April wird das neue Magazin aus der 'Landlust'-Redaktion ab 2019 viermal jährlich erscheinen und das Portfolio der DMM erweitern. 'Landlust Zuhaus' ist ab sofort sowohl im Zeitschriftenhandel als auch im Abonnement erhältlich. Das Magazin präsentiert Ideen und Anleitungen, um aus vier Wänden ein schönes Zuhause zu machen. Dabei reicht das Themenspektrum von Bauen und Renovieren bis Einrichten und Gestalten.

"Wir berichten umfassend und fundiert über Bau-, Wohn- und Einrichtungsthemen. Mit umsetzbaren Ideen für einen individuellen zeitlosen Wohnstil möchten wir eine breite Leserschaft ansprechen", erläutert Chefredakteurin Ute Frieling-Huchzermeyer das Konzept. 'Landlust Zuhaus' hat unsere Erwartungen im Vertriebsmarkt voll erfüllt. Auch die Resonanz aus dem Anzeigenmarkt war äußerst erfreulich. Es ist also nur konsequent, dass wir nun in Serie gehen und die Landlust-Familie weiter ausbauen“, so Malte Schwerdtfeger, Sprecher der Geschäftsführung der DMM.

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind.