%%%Deutsche Welle-Intendant Peter Limbourg wiedergewählt%%%

Der Rundfunkrat der Deutschen Welle hat in Berlin Intendant Peter Limbourg im ersten Wahlgang ohne Gegenstimme für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Limbourg steht seit 1. Oktober 2013 an der Spitze des Auslandssenders.

Prälat Dr. Karl Jüsten, Vorsitzender des DW-Rundfunkrates, erklärte: "Peter Limbourg hat in seiner ersten Amtsperiode als Intendant entscheidende Veränderungen und dringend nötige Innovationen durchgesetzt, die für die Sicherung der Zukunft der DW im internationalen Wettbewerb unerlässlich waren. Deutschlands Auslandssender steht jetzt so gut da wie nie und hat global an journalistischer Bedeutung enorm zugelegt. Der Rundfunkrat freut sich, Peter Limbourg weiterhin bei seiner erfolgreichen Arbeit zu begleiten."

Limbourg dankte dem Rundfunkrat "für das große Vertrauen, das in dem Votum zum Ausdruck kommt“. Dies sei "eine hervorragende Grundlage, die DW in den nächsten Jahren international noch weiter voranzubringen“. Zugleich bedankte sich der 58-Jährige bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DW für die "gute und erfolgreiche Zusammenarbeit" in seiner ersten Amtsperiode.