%%%Burda investiert erneut in britischen Online-Blumenhändler Bloom & Wild%%%

Der britische Blumenhändler Bloom & Wild hat eine Series-C Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 15 Mio GBP (ca. 16,7 Mio EUR) abgeschlossen und wird das Kapital nutzen, um sein Wachstum weiter voranzutreiben. Burda Principal Investments beteiligt sich zusammen mit anderen bestehenden Investoren wie MMC Ventures an der von Piper angeführten Runde. Es ist die größte Finanzierung für das 2013 von Aron Gelbard und Ben Stanway gegründete Unternehmen, das auf dem Weg dazu ist, Europas beliebteste digitale Blumenmarke zu werden.

Burda ist bereits seit Februar 2017 an dem digitalen Blumenhändler beteiligt, der in dieser Zeit sein Wachstum jährlich verdoppeln konnte. Auch die Internationalisierung des Geschäfts hat Burda unterstützt: Seit den Launches in Deutschland und Frankreich ist Bloom & Wild auf dem europäischen Markt aktiv und baut sein Geschäft in beiden Märkten weiter kontinuierlich aus. Insgesamt hat Bloom & Wild in allen drei Märkten mittlerweile mehr als 50 Millionen Blumen versendet.

Christian Teichmann, Geschäftsführer von BurdaPrincipal Investments, erklärt: "Das Team um Gründer Aron Gelbard hat sich zum Ziel gesetzt, das frische Kapital dafür einzusetzen, in Großbritannien zum Marktführer im Blumenversand zu werden und die erfolgreiche Internationalisierung auch auf dem Kontinent weiter fortzusetzen. Wir freuen uns, sie dabei weiter tatkräftig zu unterstützen."