%%%ZEIT Akademie: Birthe Kretschmer löst Angela Broer als GF ab%%%



Birthe Kretschmer kommt von Territory (Foto: Anja Paap)

Bei der ZEIT Akademie in Hamburg vollzieht sich ein Wechsel in der Geschäftsführung. Am 15. November 2018 kommt Birthe Kretschmer, 37, von der G+J-Tochter Territory zu der digitalen Lernplattform. Sie folgt auf Angela Broer, 45, die als Senior Vice President Professional Marketplaces zur Burda-Tochter Xing SE in Hamburg wechselt.

Rainer Esser, Geschäftsführer ZEIT Verlagsgruppe: "Angela Broer hat die ZEIT Akademie großartig aufgebaut. Wir sind ihr sehr dankbar und wünschen ihr viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Position. Mit Birthe Kretschmer haben wir eine tolle Nachfolgerin gewonnen, die den weiteren Ausbau unserer Fortbildungsangebote für Unternehmen und Privatkunden vorantreiben wird."