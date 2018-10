%%%TV-Zeitschrift 'Gong' feiert 70. Geburtstag %%%

Die Programmzeitschrift 'Gong' aus der Funke Mediengruppe in Essen wird in diesem Herbst 70 Jahre alt. Christian Hellmann, Chefredakteur der Funke Programmzeitschriften, sagt: "Der 'Gong' ist seit vielen Jahrzehnten ein abwechslungsreicher, meinungsstarker Begleiter für Fernsehzuschauer und wird auch in Zukunft Leserinnen und Leser ansprechen, die mehr wissen und umfassend informiert werden wollen."

Das Jubiläum wird mit einem Gold-Cover, den schönsten Titelbildern aus 70 Jahren und einem Gewinnspiel gefeiert. Das Jubiläumsheft erscheint am 5. Oktober 2018.

Am 10. Oktober 1948 erscheint zum ersten Mal die Zeitschrift 'Gong' als reine Übersicht fürs Radioprogramm. Namensgeber ist der Gongschlag, der den Radiohörern die volle Stunde anzeigt. Das erste Heft, dessen Titel Hans Moser ziert, kostet 25 Pfennig und verkauft sich 100.000 Mal.

Das TV-Programm bringt der 'Gong' erstmalig 1953 heraus, als der Siegeszug des Fernsehens beginnt. 1954 gibt es 20.000, im Jahr 1957 eine Million TV-Geräte in deutschen Haushalten.

Neben Wissenswertem rund um die TV-Unterhaltung nimmt sich der 'Gong' zunehmend auch Sach- und Wissensthemen an: Gesundheit, Genuss und Reisen spielen neben Gesellschafts- und Umweltthemen eine bis heute eine wichtige Rolle.