%%%Blue Ocean startet Zeitschrift zum Kinofilm 'Hotel Transsilvanien'%%%

Der zu Hubert Burda Media gehörende Kinderverlag Blue Ocean Entertainment AG, Stuttgart, erweitert sein Portfolio: Ab sofort gibt mit 'Hotel Transsilvanien: Die Serie' eine Zeitschrift zum gleichnamigen Kinofilm. Der 36 Seiten umfassende Print-Titel richtet sich mit einem Mix aus Comic-Geschichten, Rätsel, Backrezepten und Postern zum Monsterhotel an Sechs- bis Zwölfjährige. Für den Inhalt zeichnet Chefredakteur Simon Peter verantwortlich. Die Premieren-Ausgabe erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz zweimonatlich mit einer Druckauflage von 70.000 Exemplaren. In Deutschland beträgt der Copypreis 3,70 Euro.

Der dritte Teil der Kinoreihe erreichte im Sommer 2018 über 2,3 Millionen Zuschauer und zählt damit bislang zu den fünf erfolgreichsten Filmen in Deutschland in diesem Jahr. Seit dem 1. Oktober ist zudem unter dem Titel 'Hotel Transsilvanien: Die Serie' eine Serienadaption auf Super RTL zu sehen. Das von Sony Pictures Animation produzierte Format wird montags bis freitags um 16:45 Uhr ausgestrahlt.