%%%Jeder fünfte Deutsche nutzt kostenpflichtige Film-Streaming-Dienste%%%

Neun von zehn Bundesbürgern (87 %) geben im Alltag regelmäßig Geld für Medienprodukte aus. Knapp die Hälfte (46 %) kauft Bücher, ein Drittel kauft Zeitschriften (31 %), und jeder Fünfte bezahlt für Streaming-Dienste für Filme (26 %). Es folgen Tagespresse (25 %), CDs/Schallplatten (23 %), E-Books (20 %) und Musik-Straming (17 %). Zu diesen Ergebnissen kommt der 'Trendmonitor Deutschland', für den das Marktforschungsinstitut Nordlight Research über 1.000 Bundesbürger ab 16 Jahren in deutschen Haushalten mit Internetanschluss im Sommer 2018 befragt hat.

Online-Streaming mit weiterem Wachstumspotenzial

Bezahlpflichtige Streaming-Dienste werden derzeit vor allem von der jungen und mittleren Generation genutzt (16-29 Jahre: 37 %; 30-49: 36 %; 50+: 28 %). 16 Prozent der heutigen Nutzer wollen in Zukunft mehr Geld als bisher für Streaming-Dienste ausgeben: 13 Prozent für Filme bzw. Serien und fünf Prozent für Musik – insbesondere die 16- bis 29-Jährigen beabsichtigen dies (20 % bzw. 15 %).

Das Neukundenpotenzial bei den bisherigen Nichtnutzern liegt aktuell bei etwa fünf Prozent. Rund die Hälfte der Deutschen (47 %) zeigt bisher allerdings kein Interesse an kostenpflichtigen Streaming-Diensten.

Kostenpflichtige Apps bleiben Nischen-Produkt

Viele kommerzielle digitale Medienangebote führen mit Blick auf die Gesamtbevölkerung bislang eher ein Nischendasein. Hierzu zählen beispielsweise kostenpflichtige Apps (Nutzer aktuell: 7 %), kostenpflichtige E-Paper bzw. digitale Zeitungen/Magazine (6 %) sowie auch kostenpflichtige Premium-Artikel und Testberichte (6 %). Kommerzielle Online-Spiele kommen immerhin bereits auf einen Nutzeranteil von zehn Prozent. Für die nähere Zukunft sind hier insgesamt keine großen Sprünge zu erwarten. In spezifischen Zielgruppen haben mediale Nischenprodukte aber noch signifikante Wachstumspotenziale.

Medienkonsum boomt

Generell ist der aktuelle Medienkonsum der Bundesbürger gewaltig: zwei Drittel (68%) schauen beispielsweise täglich mindestens zwei Stunden Fernsehen, Videos oder Internetclips, ein Viertel (25%) sogar mindestens vier Stunden. Im Internet surfen 29 Prozent der Deutschen in ihrer Freizeit täglich zwei und mehr Stunden. Auffällig ist zugleich: jeder Fünfte (22%) gibt an, in Zukunft verstärkt in Buchform – klassisch oder auch digital – lesen zu wollen. Jüngere Menschen bis 29 Jahre sogar zu 48 Prozent und Frauen stärker als Männer.